CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Saldır Fener

Saldır Fener

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi’nde Chobani Stadı’nda bugün Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı Avrupa’nın 1 numaralı kupasında ilk zaferinin peşine düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Saldır Fener

Devler Ligi'nde büyük gün... Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa'ya ise kaybetmişti. Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunda sarı-lacivertliler bugün 20.45'te Chobani Stadı'nda Liverpool'u konuk edecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek. Kanarya, İngiliz devini mağlup ederek son dönemde üzdüğü taraftarıyla barışmayı planlıyor.

YİĞİT EFE FORMAYA YAKIN

Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Jayden Oosterwolde sezon başında sakatlanmıştı ve henüz dönemedi. Yeni transferlerden Nathan Ake de sakatlığı sebebiyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak. Ancak şans bulsa bile yüzde 100 hazır olmayacak. Liverpool maçında takımın başında sahaya çıkacak olan Dirk Kuyt, Oppong'u riske atmayı planlamıyor. Hollandalı çalıştırıcının elinde Yiğit Efe Demir'den başka kimse bulunmuyor.

İNGİLİZLERLE 25. MAÇ

Fenerbahçe, tarihinde İngiliz temsilcileriyle 25. karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, 24 mücadelede 6 galibiyet elde etti. 4 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, 14 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 18 defa ağları sarsan sarılacivertliler kalesinde 48 gol gördü.

1 – Fenerbahçe daha önce M.City, Aston Villa, Arsenal, M. United, Newcastle, Chelsea Ve Nottingham ile karşılaştı. Liverpool ile ilk defa birbirlerine rakip oluyorlar.

MAZİNDE BİR TARİH YATAR!

Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarına karşı genelde başarılı olamasa da Avrupa'da futbol tarihini sarsan bir sonuca imza atmıştı. Fenerbahçe, Elvir Boliç'in golüyle Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek rakibinin sahasındaki 40 yıllık yenilmezliğine son vermişti.

İŞTE F.BAHÇE-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, A.Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku

Liverpool: Becker, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Munoz, Gakpo, Koumas

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Avrupa'da kritik viraj! F.Bahçe'nin 11'i...
G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı! Trump yenilgiyi kabul etti: Ben olsaydım büyük farkla kazanırdık
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer...
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! 01:31
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... 01:31
F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... 01:31
Okan Buruk: Saha şartları... Okan Buruk: Saha şartları... 01:31
G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi! G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi! 01:31
G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız... G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız... 01:31
Daha Eski
Stuttgart'ı deviren G.Saray'ın kasası dolup taşıyor! Stuttgart'ı deviren G.Saray'ın kasası dolup taşıyor! 01:31
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:31
Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! 01:31
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından... F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından... 01:31
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:31
RAMS Park'ta goller art arda geldi! RAMS Park'ta goller art arda geldi! 01:31