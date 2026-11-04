Saldır Fener

Devler Ligi'nde büyük gün... Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa'ya ise kaybetmişti. Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunda sarı-lacivertliler bugün 20.45'te Chobani Stadı'nda Liverpool'u konuk edecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek. Kanarya, İngiliz devini mağlup ederek son dönemde üzdüğü taraftarıyla barışmayı planlıyor.

YİĞİT EFE FORMAYA YAKIN

Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Jayden Oosterwolde sezon başında sakatlanmıştı ve henüz dönemedi. Yeni transferlerden Nathan Ake de sakatlığı sebebiyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak. Ancak şans bulsa bile yüzde 100 hazır olmayacak. Liverpool maçında takımın başında sahaya çıkacak olan Dirk Kuyt, Oppong'u riske atmayı planlamıyor. Hollandalı çalıştırıcının elinde Yiğit Efe Demir'den başka kimse bulunmuyor.

İNGİLİZLERLE 25. MAÇ

Fenerbahçe, tarihinde İngiliz temsilcileriyle 25. karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, 24 mücadelede 6 galibiyet elde etti. 4 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, 14 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 18 defa ağları sarsan sarılacivertliler kalesinde 48 gol gördü.

1 – Fenerbahçe daha önce M.City, Aston Villa, Arsenal, M. United, Newcastle, Chelsea Ve Nottingham ile karşılaştı. Liverpool ile ilk defa birbirlerine rakip oluyorlar.

MAZİNDE BİR TARİH YATAR!

Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarına karşı genelde başarılı olamasa da Avrupa'da futbol tarihini sarsan bir sonuca imza atmıştı. Fenerbahçe, Elvir Boliç'in golüyle Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek rakibinin sahasındaki 40 yıllık yenilmezliğine son vermişti.

İŞTE F.BAHÇE-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, A.Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku

Liverpool: Becker, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Munoz, Gakpo, Koumas