CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Liverpool öne geçti Fenerbahçe Greenwood ile yakaladı! İşte karşılaşmanın golleri

Liverpool öne geçti Fenerbahçe Greenwood ile yakaladı! İşte karşılaşmanın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ve Liverpool kozlarını paylaşıyor. Liverpool 25. dakikada Nyoni'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 4 dakika sonra Mason Greenwood'un frikikten kaydettiği golle 29. dakikada durumu 1-1'e getirdi. İşte karşılaşmanın golleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 21:29
Liverpool öne geçti Fenerbahçe Greenwood ile yakaladı! İşte karşılaşmanın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ve Liverpool kozlarını paylaşıyor. Liverpool 25. dakikada Nyoni'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 4 dakika sonra Mason Greenwood'un frikikten kaydettiği golle 29. dakikada durumu 1-1'e getirdi. İşte mücadelenin golleri...

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe-Liverpool | CANLI
F.Bahçe İrfan Can ile direğe takıldı!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Dışişleri’nden Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin AB raporuna sert tepki: İfadelerin hükmü yok
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu
"Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 21:21
Rennes ile Olympiakos yenişemedi! Rennes ile Olympiakos yenişemedi! 21:05
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 21:02
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 20:59
Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu 20:51
"Bir seri yakalamak istiyoruz" "Bir seri yakalamak istiyoruz" 20:41
Daha Eski
"Beşiktaş karşısında kendimizi..." "Beşiktaş karşısında kendimizi..." 20:37
"İyi oyunla kazanmak istiyoruz!" "İyi oyunla kazanmak istiyoruz!" 20:37
Italiano: Orkun yedek başlayacak Italiano: Orkun yedek başlayacak 20:30
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi! İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi! 19:56
"Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu" "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu" 19:49
G.Saray'da ilk 24'e son 1 adım! G.Saray'da ilk 24'e son 1 adım! 19:39