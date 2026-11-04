Liverpool öne geçti Fenerbahçe Greenwood ile yakaladı! İşte karşılaşmanın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ve Liverpool kozlarını paylaşıyor. Liverpool 25. dakikada Nyoni'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 4 dakika sonra Mason Greenwood'un frikikten kaydettiği golle 29. dakikada durumu 1-1'e getirdi. İşte mücadelenin golleri...
Liverpool, Nyoni'nin attığı golle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. #UCL https://t.co/kzB3WHcI8L— TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026
⚽🎯 Mason Greenwood frikikten avladı! Temsilcimiz Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi! #UCL https://t.co/rKh2s2RnE8— TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026