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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kadıköy’de Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu

Kadıköy’de Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Liverpool’u ağırladı. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 20:52 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 21:11
Kadıköy’de Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Liverpool'u ağırladı. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için 'hoş geldin' anonsu yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar da Belözoğlu lehine tezahüratlar yaparak 46 yaşındaki çalıştırıcıya destek verdi.
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