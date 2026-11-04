Gücümüzü göreceksiniz

Sarı-lacivertlilerin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele öncesinde teknik sorumlu Dirk Kuyt, takımın forveti Romelu Lukaku ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı iddialarının yüksek olduğu bir maça çıkacaklarını kaydetti. Kuyt "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek Fenerbahçe için çok önemliydi. Bu seviyede etkileyici takımlarla oynuyorsunuz. Kuralar çekildiğinden beri çok heyecanlıyım. Liverpool maçı benim için çok özel olacak. Onlar harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarımızla birlik olup gücümüzü göstereceğiz. Bizim için tam bir fırsat maçı" ifadelerini kullandı. Hollandalı hoca şunları söyledi: "Fenerbahçe'yi seven kimse şu anki durumdan mutlu değil. Liverpool maçı bu yüzden büyük bir fırsat. İyi bir plan hazırladık. Oyuncularımın da plana inanması gerekiyor. O tutkuyu, enerjiyi sahaya yaymalıyız.

GERÇEK LUKAKU'YU İZLEYİN

Dirk Kuyt ile birlikte basın toplantısına çıkan Romelu Lukaku şunları söyledi: "Şu anda maçları kaybediyoruz. Ben maç kaybetmeyi sevmem. Avrupa'ya büyüklüğümüzü hissettirmeliyiz. Eski gücümü kazandım. Gerçek Lukaku'yu herkes görecek."