CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Gücümüzü göreceksiniz

Gücümüzü göreceksiniz

Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt: “Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarımızla birlikte olup gücümüzü göstereceğiz. Bizim için tam bir fırsat maçı.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Gücümüzü göreceksiniz

Sarı-lacivertlilerin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele öncesinde teknik sorumlu Dirk Kuyt, takımın forveti Romelu Lukaku ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı iddialarının yüksek olduğu bir maça çıkacaklarını kaydetti. Kuyt "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek Fenerbahçe için çok önemliydi. Bu seviyede etkileyici takımlarla oynuyorsunuz. Kuralar çekildiğinden beri çok heyecanlıyım. Liverpool maçı benim için çok özel olacak. Onlar harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarımızla birlik olup gücümüzü göstereceğiz. Bizim için tam bir fırsat maçı" ifadelerini kullandı. Hollandalı hoca şunları söyledi: "Fenerbahçe'yi seven kimse şu anki durumdan mutlu değil. Liverpool maçı bu yüzden büyük bir fırsat. İyi bir plan hazırladık. Oyuncularımın da plana inanması gerekiyor. O tutkuyu, enerjiyi sahaya yaymalıyız.

GERÇEK LUKAKU'YU İZLEYİN

Dirk Kuyt ile birlikte basın toplantısına çıkan Romelu Lukaku şunları söyledi: "Şu anda maçları kaybediyoruz. Ben maç kaybetmeyi sevmem. Avrupa'ya büyüklüğümüzü hissettirmeliyiz. Eski gücümü kazandım. Gerçek Lukaku'yu herkes görecek."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi!
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı! Trump yenilgiyi kabul etti: Ben olsaydım büyük farkla kazanırdık
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer...
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! 01:31
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... 01:31
F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... 01:31
Okan Buruk: Saha şartları... Okan Buruk: Saha şartları... 01:31
G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi! G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi! 01:31
G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız... G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız... 01:31
Daha Eski
Stuttgart'ı deviren G.Saray'ın kasası dolup taşıyor! Stuttgart'ı deviren G.Saray'ın kasası dolup taşıyor! 01:31
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:31
Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! 01:31
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından... F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından... 01:31
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:31
RAMS Park'ta goller art arda geldi! RAMS Park'ta goller art arda geldi! 01:31