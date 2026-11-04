Fener'de ikinci Belözoğlu dönemi

Sarı-lacivertliler sezona İsmail Kartal ile başlamış ancak deneyimli çalıştırıcı ile yollar Galatasaray yenilgisi sonrasında ayrılmıştı. Kanarya'da Conceiçao ismi öne çıkmıştı. Ancak dün Portekizli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşme talebini 2,5 yıla çıkarması ve maaş beklentisini yaklaşık yüzde 60 artırması, görüşmelerde pürüz yarattı. Başkan Aziz Yıldırım takımı ona teslim etmekten vazgeçti. Hemen sarı- lacivertli kulübün eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüşüldü. 46 yaşındaki çalıştırıcı "Evet" deyince başarılı hoca ile el sıkışıldı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'dan onayı alınca hemen kulübü Kasımpaşa ile temas kurdu. Yapılan görüşmede İstanbul temsilcisi de sorun çıkarmayacağını belirtti. Böylece Emre Belözoğlu sarı- lacivertli kulüben yeni teknik direktörü oldu. Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalalayan 46 yaşındaki çalıştırıcı Kasımpaşa'ya veda ederek efsanesi olduğu camiasında göreve başladı. Kanarya, Belözoğlu yönetiminde 2020-2021 sezonunda toplam 10 maça çıkmıştı. Şampiyonluğu son anda kaçırmıştı.

YUVANA HOŞ GELDİN

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çubuklu için ter dökmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak, yürekten gelen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu şimdi Fenerbahçemizin teknik direktörü olarak görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur, ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu."

TALİP OLUNMAZ LAYIK OLUNUR!

Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'na Beşiktaş karşılaşması sonrasında adının Fenerbahçe ile anılması sorulmuştu. 46 yaşındaki çalıştırıcı "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olunmaz, layık olunur" ifadelerini kullanmıştı.

BENİ LİVERPOOL MAÇINA YETİŞTİRİN

Emre Belözoğlu heyecanlı... 46 yaşındaki hoca birçok meslektaşının aksine oldukça da cesur bir başlangıç yapmak istiyor. Belözoğlu'nun Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmede "Prosedürleri bilmiyorum ama bir an önce takımın başında olmak istiyorum. Beni Liverpool maçına yetiştirin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın Belözoğlu'nun bu tavrından dolayı bir hayli memnun olduğu kaydedildi. Emre bugün takımın başında olacak.

1 – Emre Belözoğlu bu sezon Kasımpaşa'nın başında oldukça başarılı bir grafik yakaladı. Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Galatasaray ve Amed Sportif ile beraber 1 yenilgisi olan 3 takımdan biri.

PUAN ORTALAMASI 2.30

Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda son 10 maçta görev yapmıştı. Genç çalıştırıcı o dönem büyük bir başarı elde etmişti. Sondan bir hafta önce evinde Sivasspor'a yenilmese Fenerbahçe kariyeri şampiyonlukla taçlanacaktı. Çıktığı 10 maçın 7'sini kazanmış 2'si berabere tamamlanmış. Sadece 1'ini kaybetmişti