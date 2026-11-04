Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında Premier Lig devi Liverpool ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İşte Kadıköy'deki maçın ardından ülke puanında yaşanan değişim...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 22:56 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 23:21
1- İNGİLTERE: 106.685
2- İTALYA: 91.017
3- İSPANYA: 86.368
4- ALMANYA: 84.259
5- FRANSA: 71.582
6- PORTEKİZ: 67.750
7- BELÇİKA: 62.450
8- HOLLANDA: 55.395
9- TÜRKİYE: 53.075
10- YUNANİSTAN: 46.812
11- ÇEKYA: 45.725
12- POLONYA: 45.725
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