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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında Premier Lig devi Liverpool ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İşte Kadıköy'deki maçın ardından ülke puanında yaşanan değişim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 22:56 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 23:21
Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk galibiyetini 4. haftada Liverpool'u devirerek tattı.

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Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

Karşılaşmada 2 kez geriye düşen sarı-lacivertliler Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç'in golleri ile maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

Kadıköy'deki mücadelenin ardından UEFA ülke puanında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte sıralamadaki yerimiz ve güncel puan durumumuz...

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

1- İNGİLTERE: 106.685

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

2- İTALYA: 91.017

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

3- İSPANYA: 86.368

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

4- ALMANYA: 84.259

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

5- FRANSA: 71.582

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

6- PORTEKİZ: 67.750

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

7- BELÇİKA: 62.450

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

8- HOLLANDA: 55.395

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

9- TÜRKİYE: 53.075

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

10- YUNANİSTAN: 46.812

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

11- ÇEKYA: 45.725

Fenerbahçe'den Kadıköy'de tarihi zafer! Ülke puanımız...

12- POLONYA: 45.725

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