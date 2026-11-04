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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olarak açıklanmasının ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt'ın geleceği merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:22
Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.

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Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nu resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verildi:

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak Fenerbahçe'deki 2'nci dönemini yaşayacak.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

46 yaşındaki teknik direktör 2020/21 sezonunda Erol Bulut'un yerine sezonun kalan maçlarında takımın başında yer almış ve sezon sonunda ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Öte yandan Fenerbahçe'deki görevine İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak başlayan, Kartal'ın istifası sonrasında ise Göztepe maçında teknik sorumlu olarak takımın başında yer alan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak ediliyor.

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de görev almaya devam edecek.

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