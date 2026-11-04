Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı! Emre Belözoğlu'nun açıklanması sonrası...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olarak açıklanmasının ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt'ın geleceği merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:22
"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…
Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.
Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.
Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.
Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"
Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak Fenerbahçe'deki 2'nci dönemini yaşayacak.
46 yaşındaki teknik direktör 2020/21 sezonunda Erol Bulut'un yerine sezonun kalan maçlarında takımın başında yer almış ve sezon sonunda ayrılmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'deki görevine İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak başlayan, Kartal'ın istifası sonrasında ise Göztepe maçında teknik sorumlu olarak takımın başında yer alan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de görev almaya devam edecek.
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