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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevinde ayrılmasının ardından teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı çalıştıran eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. 46 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:16
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedasının ardından Sergio Conceiçao ile görüşmeler ileri boyuta gelmişti.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Portekizli teknik adam, anlaşma sağlanmasının ardından menajeri Jorge Mendes'in de yönlendirmesiyle fırsatçılık yaptı ve 7 milyon Euro'luk ücreti 8 milyon Euro'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Bu sebeple sarı-lacivertli yönetim masadan kalktı. Ardından rota Emre Belözoğlu'na döndü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu hamlesinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve geçici teknik direktörlük yapan 46 yaşındaki hocayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arayarak ikna etti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

"FENERBAHÇE'NİN SANA İHTİYACI VAR"

Sabah'ın haberine göre Yıldırım'ın, "Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Bu takımı ayağı kaldıracağına inanıyorum" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Ardından sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Kasımpaşa ile temas kurdu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Lacivert-beyazlı kulüp de anlayışla karşıladı ve Belözoğlu için onay çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu için Kasımpaşa'ya bir tazminat ödenmeyecek.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imzasının perde arkası ortaya çıktı! Aziz Yıldırım...

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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