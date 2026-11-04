Fenerbahçe'de Dirk Kuyt Liverpool maçı öncesi konuştu: Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın başında geçici olarak görev yapacak olan Hollandalı teknik adam, Liverpool karşılaşmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Liverpool ile karşılaşmayı uzun süredir beklediğini belirten Kuyt, "Benim için çok özel bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde kaldıktan sonra kura çekildiği an Liverpool maçını sabırsızlıkla bekliyordum. Bugün geçici olarak takımın başında olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gelebilmek için uzun yıllar bekledik." dedi.

Karşılaşmanın Fenerbahçe için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Burada olma sebebimiz en iyi takımlara karşı mücadele etmek. Birçok insan için Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri. Kendimizi göstermek için iyi bir fırsat. Zor zamanlarda kendinizi göstermek istersiniz. Birçok insan iyi sonuç almamızı beklemiyor ama belki büyülü bir şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

"EMRE İLE KISA BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile de görüştüğünü açıkladı.

Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olduklarını belirten Kuyt, "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." şeklinde konuştu.