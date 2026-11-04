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Fenerbahçe U19, Liverpool U19'a mağlup!

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19, evinde Liverpool U19'a 5-3 mağlup oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 16:15
Fenerbahçe U19, Liverpool U19'a mağlup!

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlileri 5-3 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool 3 ve 13. dakikalarda Will Wright'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe 18. dakikada Emin Eren Sayar ile farkı 1'e indirse de Liverpool 20. dakikada Joshua Sonni-Lambie ve 28. dakikada Finn Inglethorpe'un golleriyle skoru 4-1 yaptı.

Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Emin Eren Sayar'ın golüyle yeniden umutlandı ve ilk yarı 4-2 sona erdi.

FENERBAHÇE'NİN ÇABASI YETMEDİ

İkinci yarıda da gol düellosu devam etti. Fenerbahçe 68. dakikada Baran Yolaçan'ın golüyle farkı tekrardan 1'e indirdi. Ancak Liverpool 69. dakikada Will Wright'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Fenerbahçe'de Ali Demirbilek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, Pendik Stadı'nda Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup etti.

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