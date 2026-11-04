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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe Liverpool maçını kaybederse ne olur? İşte ilk 24 ve tur ihtimalleri

Fenerbahçe Liverpool maçını kaybederse ne olur? İşte ilk 24 ve tur ihtimalleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe için kritik mücadele öncesinde üç farklı senaryo gündemde. Üç maçta 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek. Peki Fenerbahçe Liverpool'a yenilirse ne olur, berabere kalırsa kaç puana ulaşır? İşte ilk 24 ve üst tur hesapları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:09
Fenerbahçe Liverpool maçını kaybederse ne olur? İşte ilk 24 ve tur ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da henüz galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılarak üst tura yükselme yarışında önemli bir adım atmak istiyor. İlk üç karşılaşmada iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, hanesine 2 puan yazdırdı. Liverpool ise üç maçta üç galibiyet elde ederek 9 puana ulaştı. Bu tablo, iki takım arasındaki karşılaşmanın puan tablosu açısından önemini artırıyor. Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında alacağı sonuca göre puanı değişecek. Sarı-lacivertlilerin galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ihtimallerinde yaşayacağı değişim şöyle...

FENERBAHÇE LIVERPOOL'U YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Liverpool karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 2'den 5'e çıkaracak. Böylece sarı-lacivertliler, lig aşamasında ilk galibiyetini elde ederek ilk 24 hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj yakalayacak.

Ancak 5 puana ulaşmak, Fenerbahçe'nin doğrudan üst tura yükselmesini veya play-off biletini kesinleştirmesini sağlamayacak. Çünkü lig aşamasında takımların kalan maçları ve diğer karşılaşmalardan çıkacak sonuçlar da sıralamayı belirleyecek.

Liverpool ise mağlubiyet halinde 9 puanda kalacak. İngiliz temsilcisinin üst sıralardaki konumu, aynı haftada oynanacak diğer maçların sonuçlarına göre şekillenecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında berabere kalması halinde puanı 2'den 3'e yükselecek. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibinden bir puan almış olacak ancak galibiyet hasretini sonlandıramayacak.

Bu senaryoda Fenerbahçe'nin ilk 24 yarışındaki durumu, diğer takımların sonuçlarına ve puan tablosundaki averaj hesaplarına bağlı olacak. Bir puanlık artış, temsilcimizin üst sıralara yaklaşmasını sağlayabilir ancak tek başına yeterli bir güvence oluşturmayacak.

Liverpool ise beraberlik sonucunda puanını 10'a çıkaracak. İngiliz ekibi, böylece lig aşamasında yenilgisiz serisini sürdürmüş olacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL'A YENİLİRSE NE OLUR?

Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında mağlup olması halinde puanı 2'de kalacak. Üç maç sonunda henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe, dördüncü karşılaşmasını da kazanamaması durumunda ilk 24 mücadelesinde daha fazla puan kaybı yaşayacak.

Bu sonuç, temsilcimizin kalan maçlarda galibiyet alma zorunluluğunu artıracak. Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı diğer karşılaşmalardan çıkaracağı puanlar, tur hedefi açısından belirleyici olacak.

Liverpool ise deplasmanda kazanması halinde puanını 9'dan 12'ye yükseltecek. Bu sonuçla İngiliz temsilcisi, lig aşamasının üst sıralarındaki yerini güçlendirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E GİREN TAKIMLAR NE YAPIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16'ya kalabilmek için play-off oynuyor.

25 ile 36. sıralar arasında kalan takımlar organizasyona veda ediyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin hedefi, lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayarak Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmek. Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında alacağı sonuç kadar kalan maçlarda göstereceği performans da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasının ardından lig aşamasında üç mücadele daha oynayacak. Sarı-lacivertlilerin fikstüründe Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid maçları bulunuyor. Liverpool mücadelesiyle birlikte kalan dört karşılaşma, temsilcimizin tur hedefinde belirleyici olacak.

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