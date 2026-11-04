Fenerbahçe-Liverpool maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak yakaladığı seriyi İstanbul deplasmanında da sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe-Liverpool maçının yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, FB maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte maçın tüm yayın detayları...

FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında karşı karşıya gelecek. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak. Sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Liverpool karşısında üç puan mücadelesi verecek.

Avrupa futbolunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan mücadelede iki takımın hedefleri birbirinden farklı. Fenerbahçe, lig aşamasında ilk galibiyetini alarak puan tablosunda yükselmek isterken Liverpool, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Liverpool maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertli takım, ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Aston Villa deplasmanına çıkan temsilcimiz, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, üçüncü maçında ise Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Çekya deplasmanında oynanan mücadelede iki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlk üç maçta iki puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor.

İngiliz devi karşısında alınacak üç puan, yalnızca puan tablosu açısından değil, takımın Avrupa'daki özgüvenini yeniden kazanması bakımından da önem taşıyor.

DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirildi. Hollandalı futbol adamı, futbolculuk döneminde Liverpool formasıyla önemli bir kariyere sahipti.

Kuyt, Liverpool'da geçirdiği altı sezonda 285 karşılaşmada görev aldı ve 71 gol kaydetti. Eski takımının formasını uzun yıllar giyen Hollandalı isim, bu kez Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak İngiliz ekibine karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçlarda istediği sonuçları alamayan Kuyt için Liverpool karşılaşması ayrı bir anlam taşıyor. Sarı-lacivertli taraftarların önünde alınacak olumlu bir sonuç, yeni teknik yapılanma açısından da önemli bir başlangıç olabilir.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. İngiliz temsilcisi, ilk maçında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Ardından LASK karşısında 6-3'lük galibiyet elde eden Liverpool, Villarreal'i de 4-3 yenerek üçte üç yaptı.

Dokuz puanla üst sıralarda yer alan Kırmızılar, Fenerbahçe deplasmanında da kazanarak başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Liverpool'un hücum gücü ve Avrupa tecrübesi, karşılaşmanın en önemli başlıkları arasında bulunuyor. Ancak İstanbul deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların oluşturacağı atmosferin de mücadeleye etki etmesi bekleniyor.

LIVERPOOL SON MAÇINDA ARSENAL'E MAĞLUP OLDU

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı başlangıcına rağmen ligde son karşılaşmasında istediği sonucu alamadı. İngiliz ekibi, Arsenal karşısında sahasında 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Fenerbahçe karşılaşmasına ligdeki yenilginin ardından çıkacak. İngiliz temsilcisi, İstanbul'da kazanarak yeniden moral bulmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINDA TAKIMLARIN HEDEFLERİ

Fenerbahçe açısından Liverpool karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği bakımından büyük önem taşıyor. İlk üç maçta galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, kendi sahasında kazanarak hem puanını yükseltmek hem de Avrupa'da yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

Liverpool ise üç maçta topladığı dokuz puanın avantajını korumayı amaçlıyor. İngiliz temsilcisi, İstanbul'dan galibiyetle ayrılması halinde lig aşamasındaki ilk sekiz hedefi doğrultusunda önemli bir adım atacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI CANLI TAKİP

The stage is set for #UCL matchday 4️⃣ ⏳ https://t.co/F1x5KhsbUG — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2026