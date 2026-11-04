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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe-Liverpool maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte beklenen kadrolar

Fenerbahçe-Liverpool maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte beklenen kadrolar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Nathan Ake ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Kojo Oppong'un durumu ise maç saatinde netleşecek. Fenerbahçe-Liverpool maçının muhtemel 11'leri FOTOMAÇ'ta...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 14:20
Fenerbahçe-Liverpool maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte beklenen kadrolar

Kadıköy'deki dev maçta kimler oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının dördüncü maçında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar, Fenerbahçe-Liverpool muhtemel 11'lerini ve iki takımın beklenen kadrolarını araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'da çıkışa geçmek istiyor. Liverpool ise organizasyonda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak İstanbul deplasmanına avantajlı geliyor. Bu nedenle iki takımın sahaya hangi futbolcularla çıkacağı büyük merak konusu oldu. İşte iki takımın beklenen kadroları, sakat ve eksik oyuncular...

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ 2 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake ve Marco Asensio, sakatlıkları nedeniyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyecek. Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Oppong'un forma giyememesi durumunda Fenerbahçe'nin savunma hattındaki seçenekleri azalacak. Bu nedenle genç oyuncunun karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği teknik heyetin kadro planlamasında önem taşıyor.

DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında kariyerinde özel bir yere sahip olan eski takımına rakip olacak. Futbolculuk döneminde Liverpool formasıyla önemli başarılara imza atan Hollandalı çalıştırıcı, bu kez sarı-lacivertli ekibin başında İngiliz temsilcisine karşı mücadele edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 310. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 310. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 309 karşılaşmada 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 435 gol gördü. İngiliz takımlarına karşı 25. kez mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İngiliz ekipleri ise 14 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

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