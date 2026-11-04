CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe İrfan Can ile direğe takıldı!

Fenerbahçe İrfan Can ile direğe takıldı!

Fenerbahçe, Liverpool mücadelesinin 27. dakikada gole çok yaklaştı. Archie Brown'un pasında İrfan Can Kahveci'nin yaptığı vuruş üst direkten döndü ve sarı-lacivertli temsilcimiz öne geçme fırsatını kaçırdı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 21:32 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 21:44
Fenerbahçe İrfan Can ile direğe takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın 27. dakikasında gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi.

Sarı-lacivertlilerin merkezden geliştirdiği atakta N'Golo Kante, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Archie Brown'a aktardı. Brown, bekletmeden altıpas önüne yerden bir pas gönderdi.

O bölgede topla buluşan İrfan Can Kahveci, gelişine yaptığı vuruşla kaleyi yokladı. Ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe, Liverpool karşısında öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe-Liverpool | CANLI
Liverpool öne geçti F.Bahçe Greenwood ile yakaladı!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Dışişleri’nden Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin AB raporuna sert tepki: İfadelerin hükmü yok
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu
"Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 21:21
Rennes ile Olympiakos yenişemedi! Rennes ile Olympiakos yenişemedi! 21:05
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 21:02
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 20:59
Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu 20:51
"Bir seri yakalamak istiyoruz" "Bir seri yakalamak istiyoruz" 20:41
Daha Eski
"Beşiktaş karşısında kendimizi..." "Beşiktaş karşısında kendimizi..." 20:37
"İyi oyunla kazanmak istiyoruz!" "İyi oyunla kazanmak istiyoruz!" 20:37
Italiano: Orkun yedek başlayacak Italiano: Orkun yedek başlayacak 20:30
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi! İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi! 19:56
"Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu" "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu" 19:49
G.Saray'da ilk 24'e son 1 adım! G.Saray'da ilk 24'e son 1 adım! 19:39