Fenerbahçe İrfan Can ile direğe takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın 27. dakikasında gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi.

Sarı-lacivertlilerin merkezden geliştirdiği atakta N'Golo Kante, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Archie Brown'a aktardı. Brown, bekletmeden altıpas önüne yerden bir pas gönderdi.

O bölgede topla buluşan İrfan Can Kahveci, gelişine yaptığı vuruşla kaleyi yokladı. Ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe, Liverpool karşısında öne geçme fırsatını değerlendiremedi.