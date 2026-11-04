Fenerbahçe İrfan Can ile direğe takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın 27. dakikasında gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi.
Sarı-lacivertlilerin merkezden geliştirdiği atakta N'Golo Kante, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Archie Brown'a aktardı. Brown, bekletmeden altıpas önüne yerden bir pas gönderdi.
O bölgede topla buluşan İrfan Can Kahveci, gelişine yaptığı vuruşla kaleyi yokladı. Ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe, Liverpool karşısında öne geçme fırsatını değerlendiremedi.
İrfan Can Kahveci'nin direkten dönen vuruşu 👇 https://t.co/ObPs0lkgM3— TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026