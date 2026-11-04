UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Kanarya zorlu rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında kariyerinde özel bir yere sahip olan eski takımına rakip olacak. Futbolculuk döneminde Liverpool formasıyla önemli başarılara imza atan Hollandalı çalıştırıcı, bu kez sarı-lacivertli ekibin başında İngiliz temsilcisine karşı mücadele edecek.

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FENERBAHÇE AVRUPA'DA 310. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 310. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 309 karşılaşmada 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 435 gol gördü. İngiliz takımlarına karşı 25. kez mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İngiliz ekipleri ise 14 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.