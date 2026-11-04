Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni teknik direktörün kritik mücadelede takımın başında sahaya çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Emre Belözoğlu Liverpool maçında kulübede olacak mı? İşte son gelişme...
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?
Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasına Dirk Kuyt yönetiminde çıkacak. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından olan Hollandalı çalıştırıcı, teknik sorumlu sıfatıyla kulübede görev yapacak.
Emre Belözoğlu'nun takımın başında yer alacağı yönündeki beklentiye karşın TFF'nin maç öncesi bilgilendirmesinde Kuyt'ın görevlendirilmesi dikkat çekti.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
EMRE BELÖZOĞLU LIVERPOOL MAÇINDA OLACAK MI?
Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Liverpool maçı öncesi takımla bir araya gelecek.