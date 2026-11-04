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Anasayfa Fenerbahçe Bartuğ Elmaz: İyi oyunla kazanmak istiyoruz!

Bartuğ Elmaz: İyi oyunla kazanmak istiyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 20:37 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 20:53
Bartuğ Elmaz: İyi oyunla kazanmak istiyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'de milli futbolcu Bartuğ Elmaz, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zorlu mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirten genç orta saha, Liverpool'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu vurguladı.

Taraftarlarının önünde galibiyet hedeflediklerini ifade eden Bartuğ Elmaz, "Maça iyi hazırlandık. Zor bir karşılaşma. Rakibimiz Avrupa'nın en büyüklerinden biri. Ona göre çalıştık. Taraftarlarımızın önünde iyi mücadeleyle, iyi oyunla puan almak, kazanmak istiyoruz. Umarım galip ayrılan taraf biz oluruz. Ayağa kalkmak için müthiş bir fırsat bu maç. Umarım kazanırız." dedi.

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