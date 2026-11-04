Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun ardından bir başkan Fenerbahçe efsanesini daha kulübe getirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:22
"Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında."
"Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.
46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ HAMLE!
Öte yandan yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibini de kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım düğmeye bastı.
OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL
Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldırım'ın, eski efsane kalecileri Volkan Demirel'i kulüp bünyesinde istediği aktarıldı.
Teknik direktör olarak en son Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki hocanın, futbol yapılanmasında önemli bir rol almasının planlandığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve Demirel'in de onun yerine göreve getirileceği iddia edildi.
Demirel, 2002-2019 yılları arasında başka hiçbir takıma gitmeden Fenerbahçe kalesini korumuştu.
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