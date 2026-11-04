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Anasayfa Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun ardından bir başkan Fenerbahçe efsanesini daha kulübe getirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:22
Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Fenerbahçe'de, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

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Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda ise "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…"

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

"Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında."

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

"Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ HAMLE!

Öte yandan yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibini de kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım düğmeye bastı.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldırım'ın, eski efsane kalecileri Volkan Demirel'i kulüp bünyesinde istediği aktarıldı.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Teknik direktör olarak en son Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki hocanın, futbol yapılanmasında önemli bir rol almasının planlandığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve Demirel'in de onun yerine göreve getirileceği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Emre Belözoğlu'nun ardından o da geliyor

Demirel, 2002-2019 yılları arasında başka hiçbir takıma gitmeden Fenerbahçe kalesini korumuştu.

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