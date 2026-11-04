CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu sözleri!

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu sözleri!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, hayatındaki en büyük heyecanını Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda yaşadığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde de Emre ağabeye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de oynamak, bundan daha güzel ne olabilir? İkimiz için de muhteşem, keyif duyacağımız bir maç olacak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 12:04
Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu sözleri!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Türk teknik direktör Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynadıkları Sporting maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında 5. haftada oynayacakları Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtlarken, yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu hakkındaki görüşleri de paylaştı.

Sarı-lacivertlilere çok saygı duyduklarını belirten Turan, "Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım. Oyuncularının muhtemelen binlerce milli maç tecrübesi var. Onların tecrübesine yetişmek bizim için zor olabilir. Ama belki de genç oyuncularımızla bunu telafi edebiliriz. Ayrıca bu maçta ev sahibi avantajına sahip olacaklar. Bu yüzden bizim için gerçekten zor olacak. Emre Belözoğlu, hayatım çok önemli yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde idol olduğumuz. Ağabey-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Benim de yetiştiğim pozisyon olarak çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik, rekabet ettik ama asla onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebepleriydi. En büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre ağabeye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de oynamak, bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Ona ve ailesine en iyisini diliyorum. İkimiz için de muhteşem, keyif duyacağımız bir maç olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anı olarak kenara koyacağım" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş'ın Celtic maçı kafilesi belli oldu!
Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Özgür Özel'in parayla imtihanı! Sarıgül'ün atkısından Yalım ve Böcek'in çantasına... "İşim olmaz" diyor çünkü kuryeleri var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası!
G.Saray'dan flaş Batrakov kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! 13:47
F.Bahçe'de flaş gelişme! Oğuz Çetin'in yerine geliyor F.Bahçe'de flaş gelişme! Oğuz Çetin'in yerine geliyor 13:08
Leipzig-Manchester City maçı bilgileri Leipzig-Manchester City maçı bilgileri 12:36
Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek! Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek! 12:19
Turan'dan F.Bahçe ve Emre Belözoğlu sözleri! Turan'dan F.Bahçe ve Emre Belözoğlu sözleri! 12:04
G.Saray'dan flaş Batrakov kararı! G.Saray'dan flaş Batrakov kararı! 11:55
Daha Eski
Anadolu Efes'in rakibi Paris Basketbol! Anadolu Efes'in rakibi Paris Basketbol! 11:47
F.Bahçe Tarfin, Baskonia'yı konuk edecek F.Bahçe Tarfin, Baskonia'yı konuk edecek 11:43
Trabzonspor'un rakibi Freiburg! Trabzonspor'un rakibi Freiburg! 11:38
İşte Batrakov için Rusya'da atılan manşetler! İşte Batrakov için Rusya'da atılan manşetler! 11:34
Yıldırım'dan sürpriz hamle! Belözoğlu'nun ardından o da dönüyor Yıldırım'dan sürpriz hamle! Belözoğlu'nun ardından o da dönüyor 11:22
Porto-Napoli maçı bilgileri Porto-Napoli maçı bilgileri 11:18