Archie Brown'dan günler sonra gelen itiraf! Galatasaray derbisinde yaşananları anlattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, mücadele öncesi ülkesinin basınına röportaj verdi. Brown, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbinin sonunda Abdülkerim Bardakcı ile kavgayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 16:38
"İNGİLTERE'DE BU ATMOSFERİN BENZERİ YOK"
Liverpool karşılaşması öncesinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nın atmosferine dikkat çeken Archie Brown, İngiliz ekibini zorlu bir mücadelenin beklediğini söyledi.
24 yaşındaki futbolcu, "İngiliz futbolunda bununla karşılaştırılabilecek bir atmosfer yok. Oradaki hiçbir stat bu atmosferi taklit edemez. Bazen gürültü o kadar yüksek oluyor ki takım arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz. Özellikle rakip takım topa sahip olduğunda bu durum daha da belirginleşiyor." dedi.
İngiliz futbolseverlere de seslenen Brown, "İngiltere'deki insanlara söyleyebileceğim tek şey, fırsatları varsa gelip burada bir maç izlemeleri. Çünkü gerçekten çok özel. Kadıköy'de sıkıcı gece olmaz." ifadelerini kullandı.
"KARİYERİM ALIŞILMIŞIN DIŞINDA İLERLEDİ"
Birmingham'da doğan ve futbol kariyerine West Bromwich Albion altyapısında başlayan Archie Brown, Derby County döneminin ardından 19 yaşında İsviçre'nin Lausanne Sport takımına transfer olmasının nedenlerini de anlattı.
İngiliz sol bek konuyla ilgili, "Buraya gelene kadar oldukça alışılmışın dışında bir yolculuk geçirdim. Bunun her zaman planım olduğunu söyleyemem. Birinci takımın çevresinde kalıp sürekli U21 takımında oynayan çok yetenekli futbolcular gördüm. Sonra 22-23 yaşına geldiklerinde gerçek anlamda A takım deneyimleri olmuyordu. Kariyerlerini yeniden inşa etmek için alt liglere gitmek zorunda kalıyorlardı. Ben böyle bir durumun kurbanı olmak istemedim. İkinci olarak, bulunduğum ortamdan ayrılmanın, yeni bir dil öğrenmenin ve farklı bir kültürü deneyimlemenin kişisel gelişimim açısından önemli olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ SEVİYORUM"
Fenerbahçe'de farklı pozisyonlarda görev alabilmesinin kendisine özgürlük sağladığını belirten Brown, teknik ekibin güveninden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Brown konuyla ilgili, "Galatasaray maçında stoper oynadım ama Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında daha ileride veya farklı pozisyonlarda görev alabiliyorum. Oyun sistemimizin güzel tarafı bana büyük özgürlük sağlaması. Teknik ekip de sahada oyunun gerektirdiğini düşündüğüm şeyleri yapmam konusunda bana güveniyor. Özgür oynamayı ve taraftarların yüzünü güldürmeyi seviyorum." yorumunu yaptı.
"GALATASARAY MAÇINDAN DERS ÇIKARMALIYIM"
Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan İngiliz futbolcu, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.
Brown, "Bu alışılmadık bir durumdu. Sahada her zaman tutkumu göstermeye çalışıyorum. Bu derbiler çok ateşli geçiyor ve her şey yaşanabiliyor. Maalesef olaylar bu şekilde gelişti ama bu benim karakterim değil." dedi.
Brown, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen herkes bunun ne kadar yoğun bir rekabet olduğunu bilir. Türk futbolunda böyle şeyler sıra dışı değil ama kesinlikle ders çıkarmam gereken bir olay. Sonuçta cezalı duruma düştüğüm için üzgünüm. Benim için en önemli şey takım arkadaşlarımın yanında olabilmek. Bu ilk kırmızı kartımdı, umarım sonuncusu olur."
"BÖYLE GECELER İÇİN FUTBOL OYNUYORUZ"
Liverpool'un yıldız oyuncularına karşı mücadele edecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Archie Brown, sözlerini şöyle tamamladı: "Buna bayılıyorum. Futbolu, böyle gecelerde bu seviyedeki oyunculara karşı mücadele etmek için oynuyorsunuz. Bu yüzden karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
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