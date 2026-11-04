Brown, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen herkes bunun ne kadar yoğun bir rekabet olduğunu bilir. Türk futbolunda böyle şeyler sıra dışı değil ama kesinlikle ders çıkarmam gereken bir olay. Sonuçta cezalı duruma düştüğüm için üzgünüm. Benim için en önemli şey takım arkadaşlarımın yanında olabilmek. Bu ilk kırmızı kartımdı, umarım sonuncusu olur."