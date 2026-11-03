Sergio Conceiçao kimdir? Fenerbahçe'de teknik direktör gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Sergio Conceiçao, Portekiz futbolunun tanınmış teknik adamları arasında yer alıyor. Futbolculuk döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Porto'da elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição olan Portekizli çalıştırıcı, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde kanat oyuncusu olarak görev yapan Conceiçao, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi. Peki, Sergio Conceiçao kimdir? Sergio Conceiçao kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

15 Kasım 1974 doğumlu Sergio Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşındadır. Portekizli teknik direktör, ülkenin Coimbra kentinde doğmuştur.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Portekiz'de başlayan Conceiçao, kariyeri boyunca farklı ülkelerde forma giydi. Porto, Lazio, Parma, Inter, Standard Liege ve PAOK gibi kulüplerde oynayan deneyimli isim, özellikle İtalya'daki performansıyla da tanındı.

Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan Conceiçao, milli formayla 56 karşılaşmada mücadele etti ve 12 gol kaydetti.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Conceiçao, ilk olarak Olhanense'de görev yaptı. Ardından Académica, Braga, Vitória Guimarães ve Nantes takımlarını çalıştırdı.

Portekizli teknik adamın kariyerindeki en uzun dönem ise Porto'da geçti. 2017 yılında göreve başladığı Porto'da 2024 yılına kadar çalışan Conceiçao, kulübe önemli kupalar kazandırdı.

Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyeri:

Olhanense (2012-2013)

Académica (2013-2014)

Braga (2014-2015)

Vitória Guimarães (2015-2016)

Nantes (2016-2017)

Porto (2017-2024)

Milan (2024-2025)

Al-Ittihad (2025-2026)

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Bu başarıların büyük bölümünü Porto'nun başında elde eden Portekizli çalıştırıcı, Milan döneminde de İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Porto ile 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazanan Conceiçao, Milan ile de 2025 yılında İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.

SERGIO CONCEIÇAO NASIL BİR TEKNİK DİREKTÖR?

Sergio Conceiçao'nun futbol anlayışında yüksek tempo, fiziksel mücadele ve rakip üzerinde baskı kurmak öne çıkıyor. Takımlarında mücadele gücünü ve takım disiplinini ön planda tutan Portekizli teknik adam, top rakipteyken önde baskı yapmayı ve top kazanıldığında hızlı hücuma çıkmayı tercih ediyor.

Porto döneminde 4-4-2 dizilişini sık kullanan Conceiçao, rakibin oyun yapısına göre farklı formasyonlara da yönelebiliyor. Kanat oyuncularının hücuma katkısı ve savunma organizasyonu, oyun planının önemli parçaları arasında bulunuyor.

SERGIO CONCEIÇAO FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ?

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Sergio Conceiçao'nun adı sarı-lacivertli kulüple anılmaya başladı. 2 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde, Portekizli teknik adamla anlaşma sağlandığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Ancak anlaşma iddiası ile resmi görevlendirme birbirinden ayrılmalı. Fenerbahçe Kulübü tarafından resmi açıklama yapılmadığı sürece Conceiçao'nun takımın yeni teknik direktörü olduğu kesinleşmiş bilgi olarak aktarılmamalı.