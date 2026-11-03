Savunmada alarm

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçta 2 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, dördüncü hafta maçında yarın Liverpool'u konuk edecek. Devler Ligi'ndeki bu zorlu mücadele öncesinde kulüpteki sıkıntılara bir de savunma problemi eklendi. Nathan Ake'nin ardından son oynanan Göztepe mücadelesinde de Kojo Oppong sakatlandı. Sarı-lacivertliler, dev randevu öncesinde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın elinde iki seçenek kaldı... Liverpool maçında bu bölgede ya Galatasaray derbisinde olduğu gibi Archie Brown forma giyecek ya da genç Yiğit Efe Demir, Skriniar'ın partneri olarak görev yapacak. Hollandalı çalıştırıcının, bu konuda kararını maç günü vereceği öğrenildi. Gribal enfeksiyon geçiren ve bu nedenle Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Greenwood'un ise Liverpool mücadelesinde olması bekleniyor.