Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola: Bu atmosferde oynamak kolay olmayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KOLAY OLMAYACAK"

"İstanbul, Liverpool için her zaman özel bir yer olacak. Türkiye'ye gelmek her zaman zor. Yarın bu atmosferde oynamak kolay olmayacak."

"FENERBAHÇE'Yİ İYİ TANIYORUZ"

Fenerbahçe'nin kadrosundaki bireysel yeteneklere dikkat çeken Iraola, "Fenerbahçe'yi iyi tanıyoruz. Teknik direktörleri değişti ama oyun stillerinin çok değişeceğini zannetmiyorum. Aynı tarzda oynayacaklar. Fenerbahçe'de bireysel olarak yetenekli ve benim çok sevdiğim oyuncular var. Fark yaratabilecek oyuncularına karşı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHADA YÜKSEK SEVİYEDE OYUNCULARI VAR"

Fenerbahçe'nin orta saha kalitesine de değinen deneyimli teknik adam, rakibine topla oynama fırsatı vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Iraola, "Fenerbahçe'nin de orta sahada oldukça yüksek seviyede oyuncuları bulunuyor. Onlara topla çok fazla oynama fırsatı verirsek zor durumlar yaşayacağız. Maçı daha çok kontrol altında tutmamız ve öz güven kazanmalarına izin vermememiz gerekiyor. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular. Bu tür turnuvalarda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar." dedi.

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.