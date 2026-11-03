Iheanacho'ya izin çıktı

Bursaspor’da attığı gollerle dikkat çeken ve Fenerbahçe’nin gündemine gelen Kelechi İheanacho’ya yeşilbeyazlılardan izin çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu transferi devre arasında bitirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Sezon başında Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, iki yıldızdan da beklediği verimi alamadı. Vedat her ne kadar 7 kere ağları havalandırsa da bu gollerin 4'ü 8-0'lık Eyüpspor mücadelesinde geldi. Süper Lig'deki 10 maçın 6'sını boş geçen Kosovalı forvet son üç mücadelede ise yedek kulübesine hapsoldu. Lukaku da 9 maçta 1 gol atınca; Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarına başladı. Gündeme gelen ilk isim ise; sezon başında Bursaspor'un Celtic'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kelechi İheanacho oldu... 1. Lig'de çıktığı 13 maçta; 16 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu için nabız yoklandı. Yeşil-beyazlıların başkanı Enes Çelik de teklif gelmesi halinde İheanacho'yu satabileceklerini belirtti. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki santrforun transferini devre arasında bitirmesi bekleniyor.