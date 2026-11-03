Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası
Ara trasnsfer döneminde hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, listesindeki Kelechi Iheanacho'dan beklediği olumlu haberi aldı. Transfer için yeşil ışık yanmasının ardından üm gözler Ocak ayına çevrilirken, yaşanan son gelişmeler büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 09:10
MURİÇ VE LUKAKU BEKLENENİ VEREMEDİ
Sezon başında Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, iki yıldızdan da beklediği verimi alamadı.
Vedat her ne kadar 7 kere ağları havalandırsa da bu gollerin 4'ü 8-0'lık Eyüpspor mücadelesinde geldi.
Süper Lig'deki 10 maçın 6'sını boş geçen Kosovalı forvet son üç mücadelede ise yedek kulübesine hapsoldu.
Lukaku da 9 maçta 1 gol atınca; Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarına başladı.
IHEANACHO'YA KANCA
Gündeme gelen ilk isim ise; sezon başında Bursaspor'un Celtic'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kelechi İheanacho oldu.
1. Lig'de çıktığı 13 maçta; 16 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu için nabız yoklandı.
Takvim'in haberine göre, yeşil-beyazlıların başkanı Enes Çelik de teklif gelmesi halinde İheanacho'yu satabileceklerini belirtti.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki santrforun transferini devre arasında bitirmesi bekleniyor.
12 MAÇLIK GOL SERİSİ
Bursaspor'un yıldız ismi Kelechi Iheanacho, ligde üst üste 12 maçta gol atmasının ardından Bandırmaspor karşısında sessiz kaldı ve gol serisine veda etti.
Iheanacho, Trendyol 1. Lig'in gol krallığı yarışında 16 golle zirvede yer alıyor.
YÜKSEK BONSERVİS İSTEYECEKLER
Öte yandan, Iheanacho'nun memleketi Nijerya basınında çıkan haberlere göre, Bursaspor yönetimi transfer için Fenerbahçe'den yüklü bir rakam talep edecek.
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