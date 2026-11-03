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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Ara trasnsfer döneminde hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, listesindeki Kelechi Iheanacho'dan beklediği olumlu haberi aldı. Transfer için yeşil ışık yanmasının ardından üm gözler Ocak ayına çevrilirken, yaşanan son gelişmeler büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 09:10
Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

İsmail Kartal yönetiminde istenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla yolları ayırmış, yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde Süper Lig'deki son maçında ise Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'yla her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Fenerbahçe yönetimi, hoca belirsizliğini giderdikten sonra gözler tekrar transfere çevrildi ve öncelik golcü transferine verildi.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

MURİÇ VE LUKAKU BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon başında Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, iki yıldızdan da beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Vedat her ne kadar 7 kere ağları havalandırsa da bu gollerin 4'ü 8-0'lık Eyüpspor mücadelesinde geldi.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Süper Lig'deki 10 maçın 6'sını boş geçen Kosovalı forvet son üç mücadelede ise yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Lukaku da 9 maçta 1 gol atınca; Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

IHEANACHO'YA KANCA

Gündeme gelen ilk isim ise; sezon başında Bursaspor'un Celtic'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kelechi İheanacho oldu.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

1. Lig'de çıktığı 13 maçta; 16 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu için nabız yoklandı.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Takvim'in haberine göre, yeşil-beyazlıların başkanı Enes Çelik de teklif gelmesi halinde İheanacho'yu satabileceklerini belirtti.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki santrforun transferini devre arasında bitirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

12 MAÇLIK GOL SERİSİ

Bursaspor'un yıldız ismi Kelechi Iheanacho, ligde üst üste 12 maçta gol atmasının ardından Bandırmaspor karşısında sessiz kaldı ve gol serisine veda etti.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

Iheanacho, Trendyol 1. Lig'in gol krallığı yarışında 16 golle zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

YÜKSEK BONSERVİS İSTEYECEKLER

Öte yandan, Iheanacho'nun memleketi Nijerya basınında çıkan haberlere göre, Bursaspor yönetimi transfer için Fenerbahçe'den yüklü bir rakam talep edecek.

Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

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