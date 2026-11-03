Fenerbahçe'ye Iheanacho'dan sevindiren haber! Nijerya basınından flaş bonservis iddiası

MURİÇ VE LUKAKU BEKLENENİ VEREMEDİ Sezon başında Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, iki yıldızdan da beklediği verimi alamadı.

Vedat her ne kadar 7 kere ağları havalandırsa da bu gollerin 4'ü 8-0'lık Eyüpspor mücadelesinde geldi.