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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u ağırlayacak!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 09:52
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u ağırlayacak!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

OPPONG BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

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