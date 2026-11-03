Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilecek isim merak konusuydu. Yerli ve yabancı adaylar ile temaslar kuran sarı-lacivertli yönetim, tercihini Emre Belözoğlu'ndan yana kullandı. Kasımpaşa'daki etkili performansıyla takımı geçtiğimiz sezon küme düşme hattından kurtaran, bu sezon ise yalnızca 1 mağlubiyet alarak ligin devlerine meydan okuyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa'nın ayrılığa yeşil ışık yakmasının ardından başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

KASIMPAŞA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun takıma veda ettiğini resmi olarak açıklarken yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."