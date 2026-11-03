UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool'da Cody Gakpo, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cody Gakpo, "Türkiye'de oldukça zorlu bir atmosfer oluyor, geçen sene de maçımız olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, tabii ki ben de seviyorum. Dört gözle beklediğimi söyleyebilirim. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz." şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu ayrıca, ''Dirk Kuyt, Liverpool için de Hollanda Milli Takımı için de harika bir oyuncuydu. Ben daha gençken onu oldukça fazla izledim. Milli takımda çok sayıda maça çıktı ve Dünya Kupası finalinde oynadı. Ayrıca Feyenoord'a geri döndüğünde, sanırım son kez şampiyon oldukları maçta hat-trick yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Evet, onu oldukça fazla takip ettim.'' dedi.