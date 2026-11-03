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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde savunma hattında yaşanan problemler sonrasında stoper pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusu. Öte yandan kritik karşılaşmaya saatler kala sahaya sürülecek ilk 11 büyük ölçüde netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 01:22
Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında, 4 Kasım Çarşamba günü Premier Lig'in dev ekiplerinden Liverpool'u konuk edecek.

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Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

KANARYA KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEMEK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

İLK 24 HEDEFİ HALA DİRİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, kalan maçlarda mümkün olan en çok puanı toplamak ve ilk 24'e girerek tur biletini kapmak istiyor.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

İNGİLİZLERLE 25. MAÇ

Fenerbahçe, tarihinde İngiliz temsilcileriyle 25. karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, 24 mücadelede 6 galibiyet elde etti. 4 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, 14 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 18 defa ağları sarsan sarı-lacivertliler kalesinde 48 gol gördü.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

LIVERPOOL İLE İLK DEFA

Fenerbahçe daha önce M.City, Aston Villa, Arsenal, M. United, Newcastle, Chelsea Ve Nottingham ile karşılaştı. Liverpool ile ilk defa birbirlerine rakip oluyorlar.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

MAZİNDE BİR TARİH YATAR!

Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarına karşı genelde başarılı olamasa da Avrupa'da futbol tarihini sarsan bir sonuca imza atmıştı. Fenerbahçe, Elvir Boliç'in golüyle Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek rakibinin sahasındaki 40 yıllık yenilmezliğine son vermişti.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

YİĞİT EFE FORMAYA YAKIN

Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Yeni transferlerden Nathan Ake, sakatlığı sebebiyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak. Ancak şans bulsa bile yüzde 100 hazır olmayacak. Liverpool maçında Oppong'u riske atmak istenmiyor. Bu durumda kadroda Yiğit Efe Demir'den başka kimse bulunmuyor.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

2 KRİTİK EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının muhtemel 11'leri...

Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, A.Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku

Liverpool: Becker, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Munoz, Gakpo, Koumas

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