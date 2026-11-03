Avrupa'da kritik viraj! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde savunma hattında yaşanan problemler sonrasında stoper pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusu. Öte yandan kritik karşılaşmaya saatler kala sahaya sürülecek ilk 11 büyük ölçüde netleşti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 01:22
İLK 24 HEDEFİ HALA DİRİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, kalan maçlarda mümkün olan en çok puanı toplamak ve ilk 24'e girerek tur biletini kapmak istiyor.
İNGİLİZLERLE 25. MAÇ
Fenerbahçe, tarihinde İngiliz temsilcileriyle 25. karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, 24 mücadelede 6 galibiyet elde etti. 4 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, 14 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 18 defa ağları sarsan sarı-lacivertliler kalesinde 48 gol gördü.
LIVERPOOL İLE İLK DEFA
Fenerbahçe daha önce M.City, Aston Villa, Arsenal, M. United, Newcastle, Chelsea Ve Nottingham ile karşılaştı. Liverpool ile ilk defa birbirlerine rakip oluyorlar.
MAZİNDE BİR TARİH YATAR!
Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarına karşı genelde başarılı olamasa da Avrupa'da futbol tarihini sarsan bir sonuca imza atmıştı. Fenerbahçe, Elvir Boliç'in golüyle Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek rakibinin sahasındaki 40 yıllık yenilmezliğine son vermişti.
YİĞİT EFE FORMAYA YAKIN
Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Yeni transferlerden Nathan Ake, sakatlığı sebebiyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak. Ancak şans bulsa bile yüzde 100 hazır olmayacak. Liverpool maçında Oppong'u riske atmak istenmiyor. Bu durumda kadroda Yiğit Efe Demir'den başka kimse bulunmuyor.
2 KRİTİK EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, A.Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku
Liverpool: Becker, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Munoz, Gakpo, Koumas
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