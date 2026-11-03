Adım adım Conceiçao

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, mili araya kadar takımın başında Dirk Kuyt'ın bulunacağını açıklamıştı. Ancak Göztepe karşısındaki yenilgi taşları yerinden oynattı. Apar topar toplanan yönetim, yapılan toplantıda teknik adam isimlerini masaya yatırdı ve Sergio Conceiçao konusunda karar kıldı. Ardından sarılacivertlilerin eski teknik adamı Jorge Jesus'tan Conceiçao hakkında bilgi alındı.

MILAN'I ÇALIŞTIRDI

Jesus'tan gelen olumlu referans sonrasında; Conceiçao'yla irtibata geçildi ve büyük oranda anlaşma sağlandı. Gelen bilgilere göre; 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, yarın oynanacak olan Liverpool maçında tribünde olması bekleniyor. En son Suudi ekibi Al-İttihad'ı çalıştıran ve 4 aydır boşta olan tecrübeli teknik adam; Porto ve Milan gibi Avrupa'nın en önemli kulüplerini de çalıştırdı. Özellikle Porto'da 368 maçta 2.29 puan ortalaması tutturdu ve kulüp tarihine geçti.

KARİYERİNE 2012'DE BAŞLADI

2010 yılında PAOK'ta futbolu bıraktıktan hemen sonra aynı kulüpte sportif direktörlük görevine getirildi. Kısa süre sonra Standard Liège'de yardımcı antrenörlük yaparak kulübedeki ilk saha içi tecrübesini edindi. 2012'nin başında Portekiz ekibi Olhanense'nin başına geçerek teknik direktörlük kariyerini resmen başlattı.

İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON OLDU

2017 yazında dört yıldır şampiyonluğa hasret kalan Porto'nun teknik direktörlüğüne getirildi. Kulübü zorlu bir dönemde görevi devraldı. Takıma aşıladığı yüksek kazanma arzusuyla ilk sezonunda Benfica egemenliğine son vererek lig şampiyonluğuna ulaştı.

11 KUPA KAZANDI

Conceiçao Porto'nun başında geçirdiği yedi sezonda kulüp müzesine toplam 11 kupa kazandırdı. Bu süreçte üç kez Portekiz Ligi, dört kez Portekiz Kupası, bir kez Lig Kupası ve üç kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kazandığı bu zaferlerle kulüp tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasına adını yazdırdı.

PORTEKİZ DÖNGÜSÜ

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından yine bir Portekizli teknik adama gitti ve Sergio Conceiçao'yla anlaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli antrenör döngüsü gözler önüne serildi;

2014-2015: İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Vitor Pereira ile anlaşma sağlandı.

2021-2022: Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. İsmail Kartal göreve geldi.

2022-2023: Jorge Jesus'un sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından İsmail Kartal göreve geldi.

2023-2024: İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Jose Mourinho göreve geldi.

2026-2027: İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Sergio Conceição ile anlaşma sağlandı.