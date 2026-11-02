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Anasayfa Fenerbahçe Vedat Muriç’e Valencia kancası

Vedat Muriç’e Valencia kancası

La Liga ekiplerinden Valencia’nın Vedat Muriç’i transfer listesine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Vedat Muriç’e Valencia kancası
La Liga ekiplerinden Valencia'nın Vedat Muriç'i transfer listesine aldığı belirtildi. Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki fiziksel gücüyle Valencia için farklı bir profil sunduğu ifade edildi. Muriç'in La Liga tecrübesinin transferde avantaj sağlayabileceği vurgulandı. Vedat'ın sarı-lacivertli kulüp ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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