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Anasayfa Fenerbahçe Takımın çöküşünü izledi

Takımın çöküşünü izledi

Dirk Kuyt Fenerbahçe’nin başında ilk sınavında Göztepe’ye mağlup olması, Hollanda’da geniş yankı buldu. NU’da yer alan haberde; “Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımın çöküşünü izledi” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Takımın çöküşünü izledi

Fenerbahçe'de istifa eden İsmail Kartal'ın yerine geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Dirk Kuyt'ın ilk sınavında Göztepe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup olması, Hollanda basınında geniş yer buldu. NU'da yer alan haberde; "Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımın çöküşünü izledi" ifadeleri kullanıldı. Voetball Primer, Hollandalı teknik adamın sarı-lacivertli takımdaki kariyerine mağlubiyetle başlamasına dikkat çekerek şu yorumu yaptı:

FENERBAHÇE'Yİ İYİLEŞTİREMEDİ

"Kuyt, Fenerbahçe'de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi." Voetballzone: "Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak dramatik bir ilk maça imza attı. Göztepe'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı." De Telegraaf: "Fenerbahçe kötü gidişatına son veremedi. Dirk Kuyt takımı iyileştiremedi. Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu."

LIVERPOOL'A MEYDAN OKUYACAK

Voetball International, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü oynayacağı Liverpool maçına dikkat çekti. Haberde, "Hollandalı çalıştırıcının ilk maçı hiç de mutlu geçmedi. Şimdi Kuyt'ı yeni bir meydan okuma bekliyor. Eski aşkı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak" denildi.

KUYT GALİBİYETE İNANIYOR

Liverpool'un efsaneleri arasına giren Dirk Kuyt, zorlu maç öncesi takımına güveniyor. Hollandalı hoca, "Liverpool benim için büyük anlam ifade ediyor ama Fenerbahçe de aynı şekilde anlam ifade ediyor. Bu takım uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamıyor. Bu bizim için harika olur. Ama öncesinde buna inanmanız gerekiyor ve ben inanıyorum" dedi.

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