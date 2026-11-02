Skoru tutamıyor

Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe'de skor üstünlüğünün korunamaması dikkat çeken problemlerden biri haline geldi. Sarı-lacivertli ekip öne geçtiği 4 resmi maçta rakiplerinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan hüsranla ayrıldı. Ankara'daki Gençlerbirliği sınavı, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi ile önceki akşam Göztepe maçında 1-0 skor avantajını yakalayan Fenerbahçe, rakiplerine 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi 3'üncü haftasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe söz konusu 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşarken, toplam 11 puan kaybetti.

Göztepe maçında asist yapan Romelu Lukaku yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı.