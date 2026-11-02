Rota Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında çarşamba günü Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında çarşamba günü Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma çift kale maçlarla sona erdi. Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.