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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kojo Oppong’tan iyi haber geldi

Kojo Oppong’tan iyi haber geldi

Fenerbahçe'nin 12 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Kojo Oppong, Göztepe maçının 83’üncü dakikasında ağrıları nedeniyle yerini Yiğit Efe Demir’e bırakmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Kojo Oppong’tan iyi haber geldi

Fenerbahçe'nin 12 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Kojo Oppong, Göztepe maçının 83'üncü dakikasında ağrıları nedeniyle yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmıştı. Ganalı oyuncunun MR'ının beklenenden iyi çıktığı ve kesin durumunun sağlık heyeti tarafından değerlendirileceği belirtildi.

GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Fenerbahçe kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Oppong'un performansı, beğeni topladı. 3 top çalan ve 9 tehlike, 1 de şut engelleyen Ganalı savunmacı, rakipleriyle girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Yenilen gollerde hatası bulunmayan genç oyuncu gelecek için ümit verdi.

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