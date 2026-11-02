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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! 3 Yıllık anlaşma

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! 3 Yıllık anlaşma

Ligde ve Avrupa'da kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Son olarak İtalyan basınından sürpriz bir isim öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 10:25
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Süper Lig ve Avrupa'daki kötü gidişi sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de, saha içi istikrarı sağlamak adına yönetim cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Sarı-lacivertli kurmaylar, geleceğe dönük güçlü bir futbol aklı inşa etmek ve takımın oyun kimliğini geliştirmek adına teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Yönetimin ana hedefi; uzun vadeli bir yapı kurabilecek, modern futbol disiplinine sahip ve dinamik bir projenin başına geçecek bir teknik adamla yola devam etmek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Bu doğrultuda İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

TuttoMercato'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Avrupa liglerinde sergilediği taktiksel disiplinle tanınan tecrübeli bir çalıştırıcı ile ilk temasları kurdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Yapılan görüşmelerde kulübün uzun vadeli hedefleri masaya yatırılırken, hedeflenen projenin en az 3 yıllık bir dönemi kapsaması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen bu yeni teknik adam profilinin, disiplinli yapısı ve genç oyuncuları geliştirme becerisi en öne çıkan detaylar arasında.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

İtalyan basınında geniş yer bulan ve Fenerbahçe kulübesi için masada olduğu iddia edilen o sürpriz teknik adam, Azerbaycan'ın Sabah takımının Litvanyalı çalıştırıcısı Valdas Dambrauskas.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Sarı-lacivertli ekibin Valdas Dambrauskas ile 3 yıllık bir anlaşma zemini aradığı ve tarafların şartlar üzerinde durduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Kariyerinde daha önce çalıştığı kulüplerde elde ettiği yerel başarılar ve taktiktel esnekliğiyle tanınan Dambrauskas'ın projeye oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Sarı-lacivertli yönetimin bu hamleyle hem takım içi disiplini üst seviyeye çıkarmayı hem de yeni bir futbol kültürü oluşturmayı amaçladığı aktarılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Taraftarlar sosyal medyada bu iddiayı büyük bir dikkatle takip ederken, yönetimin resmi adımları ne zaman atacağı merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen bu teknik direktör hamlesi, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ve gelecekteki rotasını belirleyecek en kritik virajlardan biri olmaya aday.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

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