Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! 3 Yıllık anlaşma
Ligde ve Avrupa'da kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Son olarak İtalyan basınından sürpriz bir isim öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 10:25
Bu doğrultuda İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.
TuttoMercato'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Avrupa liglerinde sergilediği taktiksel disiplinle tanınan tecrübeli bir çalıştırıcı ile ilk temasları kurdu.
Yapılan görüşmelerde kulübün uzun vadeli hedefleri masaya yatırılırken, hedeflenen projenin en az 3 yıllık bir dönemi kapsaması planlanıyor.
Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen bu yeni teknik adam profilinin, disiplinli yapısı ve genç oyuncuları geliştirme becerisi en öne çıkan detaylar arasında.
İtalyan basınında geniş yer bulan ve Fenerbahçe kulübesi için masada olduğu iddia edilen o sürpriz teknik adam, Azerbaycan'ın Sabah takımının Litvanyalı çalıştırıcısı Valdas Dambrauskas.
Sarı-lacivertli ekibin Valdas Dambrauskas ile 3 yıllık bir anlaşma zemini aradığı ve tarafların şartlar üzerinde durduğu ifade edildi.
Kariyerinde daha önce çalıştığı kulüplerde elde ettiği yerel başarılar ve taktiktel esnekliğiyle tanınan Dambrauskas'ın projeye oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Sarı-lacivertli yönetimin bu hamleyle hem takım içi disiplini üst seviyeye çıkarmayı hem de yeni bir futbol kültürü oluşturmayı amaçladığı aktarılıyor.
Taraftarlar sosyal medyada bu iddiayı büyük bir dikkatle takip ederken, yönetimin resmi adımları ne zaman atacağı merak konusu haline geldi.
Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen bu teknik direktör hamlesi, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ve gelecekteki rotasını belirleyecek en kritik virajlardan biri olmaya aday.
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