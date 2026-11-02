Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nden! İtalyan basını duyurdu

Kariyerinde daha önce çalıştığı kulüplerde elde ettiği yerel başarılar ve taktiktel esnekliğiyle tanınan Dambrauskas'ın projeye oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Sarı-lacivertli yönetimin bu hamleyle hem takım içi disiplini üst seviyeye çıkarmayı hem de yeni bir futbol kültürü oluşturmayı amaçladığı aktarılıyor.