Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!
İsmail Kartal'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, boşta bulunan 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
ŞU ANDA BOŞTA
Son olarak Al Ittihad'da görev yapan ve haziranda Suudi Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Portekizli teknik adam, 4 aydır takım çalıştırmıyor.
Sarı-lacivertli yönetimde çoğunluğun, 51 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda genel olarak 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini tercih ediyor.
AGRESİF ÖN ALAN BASKISI
Deneyimli çalıştırıcı, agresif ön alan baskısını ve hızlı hücum geçişlerini önemseyen bir teknik direktör olarak tanınıyor.
Ancak sistemini rakibe, oyuncu profiline ve maçın ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor.
Sergio Conceiçao'nun yanı sıra Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Vincenzo Montella'nın da adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik adamın yabancı olması konusunda karar kıldığı belirtildi.
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