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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

İsmail Kartal'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, boşta bulunan 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

10'uncu hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertli kulüpte 1 numaralı gündem teknik direktör...

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Geçtiğimiz hafta içinde İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de yabancı adaylar arasında Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

ŞU ANDA BOŞTA

Son olarak Al Ittihad'da görev yapan ve haziranda Suudi Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Portekizli teknik adam, 4 aydır takım çalıştırmıyor.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Sarı-lacivertli yönetimde çoğunluğun, 51 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda genel olarak 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini tercih ediyor.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

AGRESİF ÖN ALAN BASKISI

Deneyimli çalıştırıcı, agresif ön alan baskısını ve hızlı hücum geçişlerini önemseyen bir teknik direktör olarak tanınıyor.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Ancak sistemini rakibe, oyuncu profiline ve maçın ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Sergio Conceiçao'nun yanı sıra Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Vincenzo Montella'nın da adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik adamın yabancı olması konusunda karar kıldığı belirtildi.

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