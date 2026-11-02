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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi savunma alarmı verildi. Nathan Ake'nin sakatlığına Kojo Oppong'un da eklenmesi ve Skriniar'ın düşen performansı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Dirk Kuyt'ın kararı merak ediliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 09:47
Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak sahadan ayrılan Fenerbahçe'de gözler, Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.

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Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, zorlu mücadele öncesinde savunma hattındaki sorunlar teknik heyetin canını sıkıyor.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Devler Ligi'ndeki kritik maç öncesi defansta sorunlar büyüyor.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi savunma hattında sıkıntılar teknik heyeti düşündürüyor.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Nathan Ake'nin sakatlığına Göztepe karşılaşmasında Kojo Oppong'un yaşadığı sakatlık da eklendi.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Ganalı futbolcunun son durumu henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Kaptan Milan Skriniar'ın son haftalardaki performansının da beklentilerin altında kalması teknik heyeti düşündürüyor.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Savunmadaki bu gelişmeler, çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde endişeleri artırdı.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Sarı-Lacivertliler'de Şampiyonlar Ligi maçına nasıl bir savunma hattıyla çıkacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...

Teknik heyet Liverpool maçında doğru isimleri sahaya sürmek istiyor.

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