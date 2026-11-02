Fenerbahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...
Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi savunma alarmı verildi. Nathan Ake'nin sakatlığına Kojo Oppong'un da eklenmesi ve Skriniar'ın düşen performansı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Dirk Kuyt'ın kararı merak ediliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 09:47
Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi savunma hattında sıkıntılar teknik heyeti düşündürüyor.
Nathan Ake'nin sakatlığına Göztepe karşılaşmasında Kojo Oppong'un yaşadığı sakatlık da eklendi.
Ganalı futbolcunun son durumu henüz netlik kazanmadı.
Kaptan Milan Skriniar'ın son haftalardaki performansının da beklentilerin altında kalması teknik heyeti düşündürüyor.
Savunmadaki bu gelişmeler, çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde endişeleri artırdı.
Sarı-Lacivertliler'de Şampiyonlar Ligi maçına nasıl bir savunma hattıyla çıkacağı merak konusu oldu.
Teknik heyet Liverpool maçında doğru isimleri sahaya sürmek istiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.