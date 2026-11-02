Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken yönetim içinde yerli ve yabancı hoca tercihleri konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Kritik toplantı öncesi alınacak kararların istifalara yol açabileceği belirtiliyor. İşte sarı-lacivertli ekipte yaşanan o gelişme...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Diğer bir grup yönetici ise takımın başına yabancı bir teknik adamın getirilmesini istiyor.
Taraflar arasındaki bu görüş ayrılığının bugünkü toplantıda detaylı şekilde ele alınacağı bildirildi.
Dünkü toplantıya katılmayan Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak görüşmede yer alması bekleniyor.
Takvim'in servis ettiği haberde ayrıca Yıldırım'ın toplantıda alacağı karara bağlı olarak bazı yöneticilerin istifa edebileceği aktarılıyor.
Başkanın tavrı, kulübün teknik direktör tercihinde ve yönetim içindeki dengelerde belirleyici olacak.
Alınacak kararların ardından sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin yol haritasının netleşmesi öngörülüyor.
Yönetimdeki bu kritik sürecin nasıl sonuçlanacağı camiada merakla takip ediliyor.
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