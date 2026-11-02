CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken yönetim içinde yerli ve yabancı hoca tercihleri konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Kritik toplantı öncesi alınacak kararların istifalara yol açabileceği belirtiliyor. İşte sarı-lacivertli ekipte yaşanan o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör arayışları ve olası değişiklik süreciyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Dün bir araya gelen kulüp yöneticileri, takımın teknik direktörlük koltuğu için fikir ayrılığı yaşadı.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Yönetim içinde bazı isimler yerli bir teknik direktörle yola devam edilmesini savunuyor.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Diğer bir grup yönetici ise takımın başına yabancı bir teknik adamın getirilmesini istiyor.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Taraflar arasındaki bu görüş ayrılığının bugünkü toplantıda detaylı şekilde ele alınacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Dünkü toplantıya katılmayan Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak görüşmede yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Takvim'in servis ettiği haberde ayrıca Yıldırım'ın toplantıda alacağı karara bağlı olarak bazı yöneticilerin istifa edebileceği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Başkanın tavrı, kulübün teknik direktör tercihinde ve yönetim içindeki dengelerde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Alınacak kararların ardından sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin yol haritasının netleşmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe'de kriz! İstifalar peş peşe gelebilir

Yönetimdeki bu kritik sürecin nasıl sonuçlanacağı camiada merakla takip ediliyor.

Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler!
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... 09:47
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle 09:09
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 09:00
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! 08:50
Juventus evinde iki golle kazandı! Juventus evinde iki golle kazandı! 00:41
Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! 00:41
Daha Eski
Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! 00:41
Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! 00:41
Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! 00:41
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:41
"Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" "Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" 00:41
Arda, F.Bahçe'ye yine kazandırdı! Arda, F.Bahçe'ye yine kazandırdı! 00:41