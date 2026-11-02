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Conceiçao sesleri

İsmail Kartal'ın istifası sonrası hoca arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte yabancı teknik direktör adayları arasında Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı. Son olarak Al İttihad'da görev yapan 51 yaşındaki Portekiz teknik adam, 4 aydır takım çalıştırmıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Conceiçao sesleri

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 10'uncu hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertli kulüpte 1 numaralı gündem teknik direktör... Geçtiğimiz hafta içinde İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de yabancı adaylar arasında Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı.

ŞU ANDA BOŞTA

Son olarak Al İttihad'da görev yapan ve haziranda Suudi Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Portekizli teknik adam, 4 aydır takım çalıştırmıyor. Sarı-lacivertli yönetimde çoğunluğun, 51 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönünde görüşünün olduğu öğrenildi. Conceiçao'nun yanı sıra Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Vincenzo Montella'nın da adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin yabancı teknik adamda karar kıldığı ifade edildi.

AGRESİF ÖN ALAN BASKISI

51 yaşındaki Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda genel olarak 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini tercih ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, agresif ön alan baskısını ve hızlı hücum geçişlerini önemseyen bir teknik direktör olarak tanınıyor. Ancak sistemini rakibe, oyuncu profiline ve maçın ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor.

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