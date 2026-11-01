Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Öne geçtiği maçta rakibinin geri dönüşüne engel olamayan sarı-lacivertli ekip, haftayı puan kaybıyla kapattı ve 16 puanda kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından yaşananları ve mücadeledeki kritik anları kaleme aldı. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 08:59
MUSTAFA ÇULCU - HAKEMLİK MAÇ DEĞİL
Fenerbahçe'de oyuncuların arasındaki mesafe inanılmaz uzun. Her iki takım da orta alanda herhangi bir engele takılmadan rakip kaleye çok kolay gitti. Gardları düşük iki boksör gibilerdi. Sağlam yumruğu atan maçı kazanacaktı. İlk yumruk Fenerbahçe'den geldi ama maçı nakavt ile Göztepe kazandı. Her iki takımda top kayıpları yaptı ama Fenerbahçe için bedeli ağır oldu. Lukaku istekliydi, derine geldi top aldı, kanatlara açtı, kaleye sırtı dönük iyi pas dağıtımı yaptı. Yüksek iştahla oynayan Oğuz Aydın takımı dikine taşıyan en etkili oyuncuydu.
Kerem koşuyor, basıyor, top kazanıyor, top taşıyor... Olması gereken yerde arı gibi ama vız vız vız kovanda bal yok. Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraftı lakin, güçlü oyunu oynayan Göztepe'ydi... Fenerbahçe, Skriniar ve Kerem ile iki eksik oynuyor. Buna rağmen bıçak sırtı giden maçı, son haftaların formda takımı, sabır ve akıl dolu oyuyla kazanmayı bildi. Oğuzhan Çakır doğru verdiği ilk faul ve ilk sarı kart ile oyuna iyi başladı.
Ancak 11'de Miroshi'ye kontrolsüz hareketinde Semedo'ya sarı göstermeliydi, göstermedi! 24'de Oppong-Akonnor pozisyonunda penaltı yok. Devam kararı doğru... 45+2'de Juan'ı tutarak umut vaat eden atağı kestiği için Semedo'ya sarı gösterdi. Pozisyon yoruma açık. Birileri bariz gol şansı kırmızı diyebilir, bir başkası kaleye mesafe var, yanda Skriniar var, yetişebilir sarı yeterli der. Yani yüzde yüz bariz gol şansı yok. Sarı doğru. VAR da böyle düşündü, karışmadı. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı.
HAKKI YALÇIN - GEÇEN HAFTA KÜLDÜ BU HAFTA DUMAN!
Bazılarının bilmesi gereken, o formayı giymenin anlam ve önemidir. Ne yazık ki, futbolcusuna gözü gibi bakan bir takım, milyonlarca dolar para ödediği futbolcularına bu ruhu hala aşılayamadı. Geçen hafta Galatasaray karşısında "kül" olanlar, bu hafta Göztepe karşısında "duman" oldu.
İnsan kalitesine zerre kadar yatırım yapılmayan bir ülkede Skriniar'a iyi bakın. Hantallığına, sallapati koşularına ve kendi alanında yaptığı oklava paslara yakından bakın. Yedirdiği beraberlik golündeki içler acısı haline bakın da çuvalla para alan adamın, yanından geçen rakibinin plakasını bile alamayacak kadar zavallı halini görün.
Ahlaki değerleri yerle bir etmesine bile ses edilmeyen bu adamın, bütün boyalarını nasıl akıttığını görmeyenler için Kerem'i yuhalamak kolay. Bu sevimsiz hayaletin dokunulmazlığı var. Varsın futbolla zerre kadar ilgisi olmasın! Nasılsa Fenerbahçe'nin harcanacak daha nice yılları mevcut.
Yalan değil, bu takımın geçen haftaki travmayı bu maçta atlatacağı düşünmüştüm. Taşlı yokuşlardan çıkmanın mesaisine başlamak istediklerini falan zannetmiştim. Aslında ilk yarı her şeyi belli etti. Çağdaş futbol motifleri içeren görüntüler, geniş açılımlar, ruh sükuneti ve güvenli duruşun tüm halleri. Oyunu genişletmek, dönen topları saldırı hamlesine dönüştürmek sadece Göztepe'deydi. Her şeye rağmen ilk yarının son dakikalarında gelen golün arkası nasıl gelsin. Bir takımın en iyi oyuncusu 4 net pozisyon kurtaran kaleci Ederson'sa anlayın meseleyi.
Aşklar da savaşmadan kazanılmaz maçlar da. Saha içindeki şifresi çözülen bir takımda futbolcuların dizlerinin bağı çözülüyorsa, futbolsuz sofralarda kayıplara bağdaş kurmanın sonu gelmez. Getirsinler! İsmail Kartal'ın suç ortağı olmayı örtbas eden Kuyt'ı getirsinler. "Bizim çocuklar" diye yeni birini bulup getirsinler. Ama önce futbolcuların aklını başına getirsinler. Çünkü bu kadar kolay yenilen bir takımın aklı da başında değildir aşkı da.
Unutulmasın ki maçlar artistik puanlarla kazanılmıyor! Yürek istiyor yürek. O yüzden vicdanı olan, zerre kadar futboldan anlayan kim varsa, bu yüreksizler için cümleleri mertçe kursun. Onlara da bir notum var. "Bugün yazmadığını sezon sonunda okursun!" Yarından tezi yok, takıma ağırlık yapanların adına sanına bakılmadan cesur kararlar alınmalı. Biz buna "uyarı mektubu" diyoruz. Diyoruz da kime diyoruz! Onu hala bilmiyoruz!
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