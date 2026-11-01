Ancak 11'de Miroshi'ye kontrolsüz hareketinde Semedo'ya sarı göstermeliydi, göstermedi! 24'de Oppong-Akonnor pozisyonunda penaltı yok. Devam kararı doğru... 45+2'de Juan'ı tutarak umut vaat eden atağı kestiği için Semedo'ya sarı gösterdi. Pozisyon yoruma açık. Birileri bariz gol şansı kırmızı diyebilir, bir başkası kaleye mesafe var, yanda Skriniar var, yetişebilir sarı yeterli der. Yani yüzde yüz bariz gol şansı yok. Sarı doğru. VAR da böyle düşündü, karışmadı. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı.