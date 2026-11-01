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Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül'den F.Bahçe-Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! '10. haftada havlu attı'

Ömer Üründül'den F.Bahçe-Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "10. haftada havlu attı"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmayı deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından usta gazeteci Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 09:19
Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

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Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Karşılaşmayı İzmir ekibi 2-1 ekibi kazandı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Maçın ardından usta gazeteci Ömer Üründül çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Üründül'ün maç değerlendirmeleri;

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Fenerbahçe dün gece evinde kaybettiği 3 puanla çok önemli bir yara aldı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Belki erken diyecek olanlar var ama bana göre daha 10'uncu haftada lige havlu attı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyük takım kimliği yok, bir oyun planı yok. Ayrıca genelde ciddi fiziksel yetersizliği var.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Kendi sahanda çok kritik bir maç oynuyorsun, rakip genelde oyunu domine ediyor, sayısız taç ve korner kazanıyor.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Skorda denge varken baştan sona Göztepe'nin ofansif anlayışla oynaması, aslında hücum aksiyonları için Fenerbahçe açısından çok elverişli bir ortamdı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Ama futbolcularda öylesine bir moralsizlik vardı ki ani 3-4 aksiyonda farkı 2'ye çıkaramadılar. Bu kötü oyuna rağmen 3 defa farkı 2'ye çıkaracak pozisyonlar kaçtı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Sonunda da Skriniar'in önemli bir hatasıyla önce skora denge geldi, sonra da kornerden yenik duruma düşüldü.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Gelelim Dirk Kuyt'a... İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Ayrıca orta sahada yine yorulan İrfan Can'ın yerine bir takviye gerekiyordu. Bunları yapamadı.

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Kuyt yönetime, "Bana güvenin" demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı. Kuyt mı olacak!

Ömer Üründül'den F.Bahçe - Göztepe maçı ardından çarpıcı yorum! "Büyük takım kimliği yok"

Hakem Oğuzhan Çakır bana göre mükemmel bir yönetim gösterdi.

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