CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kadıköy’de görkemli koreografi

Kadıköy’de görkemli koreografi

Sarı-lacivertli tribünler, başlama düdüğü öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografiye imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Kadıköy’de görkemli koreografi

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. Sarı-lacivertli tribünler, başlama düdüğü öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografiye imza attı. Bu arada Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocuklarını Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertli yöneticiler çocuklara forma hediye etti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Batrakov'a 4 dev talip birden!
F.Bahçe'de orta sahaya 2 aday!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Emir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı!
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu 08:25
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:40
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:39
Hayal kırıklığı yaşıyoruz Hayal kırıklığı yaşıyoruz 01:37
Gurur duyuyoruz Gurur duyuyoruz 01:29
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 01:00
Daha Eski
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 00:59
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 00:50
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! 00:50
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! 00:50
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:50
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! 00:50