Kadıköy’de görkemli koreografi

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. Sarı-lacivertli tribünler, başlama düdüğü öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografiye imza attı. Bu arada Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocuklarını Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertli yöneticiler çocuklara forma hediye etti.