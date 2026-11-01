Kadıköy’de görkemli koreografi

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. Sarı-lacivertli tribünler, başlama düdüğü öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografiye imza attı. Bu arada Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocuklarını Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertli yöneticiler çocuklara forma hediye etti.
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