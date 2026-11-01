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Anasayfa Fenerbahçe Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Dirk Kuyt: “Elimizden geleni yaptık. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Ancak böyle durumlarda şans da yanınızda olmalı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Göztepe mağlubiyetinin ardından şunları söy ledi: "Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık. İyi bir sonuç alacağımıza inanı yorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. Bireysel hatadan gol yedik. Ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk. Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. 83'ü beklemeden değişiklik yapmak istiyordum ama momentum bize dönmüştü. Golü yediğimiz anda 2 değişiklik yapacaktım ama ardından ikinci gol geldi.
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