Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin ardından yönetim ve başkanlık seçimi tartışmaları gündemdeki yerini korurken eski başkan adayı Hakan Safi'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasını tribünden takip eden Safi, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aziz Yıldırım'ın geleceği ve olağanüstü kongre ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş insanının sözleri yeni bir adaylık tartışmasını da beraberinde getirdi. Peki, Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayı mı olacak? Olağanüstü seçimde adaylığını açıklayacak mı, mayıs ayı için ne söyledi? İşte ayrıntılar...

HAKAN SAFİ FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI MI OLACAK?

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıklamadı. Sarı-lacivertli kulübün son başkanlık seçiminde aday olan Safi, 1 Kasım 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada seçim tartışmalarının şu an için kulübe fayda sağlamayacağını söyledi.

Olağanüstü seçim düzenlenmesi halinde aday olup olmayacağı sorulan Safi, doğrudan bir adaylık kararı duyurmak yerine mayıs ayına dikkat çekti. Fenerbahçe'nin önceliğinin başkanlık yarışı değil, sahadaki sonuçlar olması gerektiğini belirtti.

HAKAN SAFİ OLAĞANÜSTÜ SEÇİM HAKKINDA NE DEDİ?

Hakan Safi, Fenerbahçe'de olağanüstü seçim ihtimali gündeme gelirken kulübün mevcut yönetim etrafında birleşmesi gerektiğini savundu. Yeni bir seçim sürecinin tartışılmasına karşı çıkan Safi, mayıs ayındaki olası kongre döneminin beklenmesini istedi.

Safi, adaylık sorusuna verdiği yanıtta "Olağanüstü seçim de olsa mayıs ayında bir daha olağanüstü seçim var." ifadelerini kullandı. Bugünkü gündemin seçim olmaması gerektiğini vurgulayan Safi'nin açıklamasında yeni bir adaylık ilanı yer almadı.

HAKAN SAFİ FENERBAHÇE SEÇİMLERİ İÇİN MAYIS AYINI MI İŞARET ETTİ?

Fenerbahçe'de başkanlık tartışmalarına değinen Hakan Safi, seçim ve yönetimle ilgili değerlendirmelerin mayıs ayında yapılmasını istedi. Kulüp üyelerinin ve taraftarların mevcut süreçte seçim gündemine odaklanmasının faydalı olmayacağını ifade etti.

Safi'nin mayıs ayına ilişkin sözleri, 2027'deki seçim sürecine yönelik bir değerlendirme niteliği taşıyor. Bununla birlikte bu açıklamalar, kendisinin mayıs ayında aday olacağına ilişkin kesin bir taahhüt anlamına gelmiyor.

HAKAN SAFİ AZİZ YILDIRIM HAKKINDA NE DEDİ?

Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu dönemde desteklenmesi gerektiğini söyledi. Son haftalardaki sportif sonuçların beklentilerin altında kaldığını kabul eden Safi, buna rağmen kulüp içerisindeki eleştirilerin yönetim üzerinde yeni bir baskıya dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

Eski başkan adayı, "Bugün yapmamız gereken Aziz başkanın etrafında kenetlenmektir." sözleriyle mevcut yönetime yönelik tutumunu ortaya koydu. Safi ayrıca Yıldırım'ın gelecek yıl yapılması beklenen seçimde yer almayacağını söylediğini hatırlattı.

HAKAN SAFİ FENERBAHÇE'DE İSTİFA ÇAĞRILARINA NE YANIT VERDİ?

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından tribünlerde yönetime yönelik tepkiler artmıştı. Hakan Safi, taraftarların eleştiri hakkının bulunduğunu ancak istifa çağrılarının ve futbolculara yönelik olumsuz tezahüratların mevcut sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını savundu.

Safi, taraftarlar ve basın mensuplarından Fenerbahçe'nin sportif hedeflerine odaklanmalarını istedi. Takımın önünde önemli maçlar bulunduğunu belirterek mevcut yönetime sezon sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

HAKAN SAFİ'NİN GEÇMİŞ BAŞKANLIK SEÇİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de 2026 yılında yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile yarışan Hakan Safi'ye, seçim sonrasında kullandığı ifadeler de hatırlatıldı. Safi, önceki açıklamalarını değerlendirmesine rağmen geçmişte yaşanan seçim tartışmalarını yeniden açmak istemediğini söyledi.

İş insanı, geride kalan seçimin ardından yeni bir döneme girildiğini belirtti. Mevcut kadronun ve yönetimin sezon içindeki çalışmalarına odaklanılması gerektiğini ifade ederek seçim sürecine yönelik yeni bir plan paylaşmadı.

AZİZ YILDIRIM 2027 FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK MI?

Hakan Safi, açıklamasında Aziz Yıldırım'ın gelecek yıl düzenlenmesi beklenen seçimde yer almayacağını söylediğini aktardı. Safi'nin bu değerlendirmesi, Yıldırım'ın daha önce yaptığı ve mayıs ayından sonra görevde olmayacağı yönünde yorumlanan açıklamalarıyla örtüşüyor.

Ancak Hakan Safi'nin sözleri, Fenerbahçe Kulübünün yeni bir seçim takvimi veya aday listesi açıkladığı anlamına gelmiyor. Başkanlık seçiminin ayrıntıları ve adaylık başvuruları kulübün resmî süreciyle netleşecek.