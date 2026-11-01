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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Fenerbahçe, yaklaşan ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin, Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante ikilisine alternatif yaratmak ve merkez orta sahayı daha dirençli kılmak adına iki farklı oyuncuyu kadroya katmayı planladığı belirtildi. İşte sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan futbolcular ve operasyonun ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin yüksek maaşları nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, devre arasında iki oyuncudan biriyle yollarını ayırıp, bu bölgeyi genç bir isimle doldurmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Cortinhians'tan Breno Bidon ve Botafogo'dan Danilo...

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Sarı-lacivertliler adına bu iki oyuncuyu da eski bir Fenerbahçeli oyuncu, tribünden takip edecek ve alacağı notları yönetime iletecek.

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

ARALIK'TA HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe yönetimi de gelecek bilgiler doğrultusunda harekete geçecek.

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Öncelik; daha genç olmasından Corinthians'ın 21 yaşındaki yıldız adayı Breno Bidon...

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Ancak Bidon konusunda bir pürüz çıkması halinde rotanın Danilo'ya döneceği de gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Fenerbahçe yönetimi transfer için aralık ayında harekete geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

İki oyuncuda da istenilen sonuca ulaşılamazsa diğer alternatif isimlere yönelinecek.

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Matvey Kislyak da geniş listede yer alıyor.

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

2 YILDIR A TAKIM'DA

Futbola Corinthians altyapısında başlayan Breno Bidon, 2024'te A Takıma yükseldi ve zekasıyla fark yarattı.

Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...

Bu sezon ise tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 3 bin 733 dakika sahada kalırken, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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