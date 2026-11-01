Fenerbahçe'de orta saha kabuk değiştiriyor! Kante ve Guendouzi'nin yerine 2 aday...
Fenerbahçe, yaklaşan ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin, Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante ikilisine alternatif yaratmak ve merkez orta sahayı daha dirençli kılmak adına iki farklı oyuncuyu kadroya katmayı planladığı belirtildi. İşte sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan futbolcular ve operasyonun ayrıntıları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
ARALIK'TA HAREKETE GEÇİLECEK
Fenerbahçe yönetimi de gelecek bilgiler doğrultusunda harekete geçecek.
Öncelik; daha genç olmasından Corinthians'ın 21 yaşındaki yıldız adayı Breno Bidon...
Ancak Bidon konusunda bir pürüz çıkması halinde rotanın Danilo'ya döneceği de gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe yönetimi transfer için aralık ayında harekete geçmeyi planlıyor.
İki oyuncuda da istenilen sonuca ulaşılamazsa diğer alternatif isimlere yönelinecek.
Matvey Kislyak da geniş listede yer alıyor.
2 YILDIR A TAKIM'DA
Futbola Corinthians altyapısında başlayan Breno Bidon, 2024'te A Takıma yükseldi ve zekasıyla fark yarattı.
Bu sezon ise tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 3 bin 733 dakika sahada kalırken, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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