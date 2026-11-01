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Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım görevini bırakıyor mu?

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin ardından olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Peki, Aziz Yıldırım istifa etti mi, edecek mi? Toplantıda hangi kararlar alındı? İşte detaylar haberin devamında...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 20:51
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım görevini bırakıyor mu?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Sarı-lacivertli taraftarların maç sırasında ve sonrasında yönetime yönelik istifa çağrılarının ardından gözler Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin alacağı kararlara çevrildi. Kulüpte teknik direktör arayışları da sürerken istifa ihtimali gündeme geldi. Peki, Aziz Yıldırım istifa etti mi, edecek mi? Fenerbahçe olağanüstü toplantı sonucu ne oldu? Sarı-lacivertli kulübün resmî açıklamasında hangi iddialar yalanlandı? İşte ayrıntılar...

AZİZ YILDIRIM İSTİFA ETTİ Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifa ettiğine ilişkin doğrulanmış resmî bir karar bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulüpte 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından başkanın görevinden ayrıldığına yönelik bir duyuru yapılmadı.

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Göztepe mağlubiyetinin ardından 1 Kasım 2026 Pazar günü olağanüstü toplantı için bir araya geldi. Saat 14.00'te başlaması planlanan toplantıda takımın sportif durumu, teknik direktör arayışları ve yönetimin atabileceği adımların değerlendirilmesi öngörüldü.

Toplantının sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir resmî karar metni henüz açıklanmadı. Bu nedenle başkanın istifası, yönetim değişikliği veya yeni teknik direktör konusunda kesin karar alındığını söylemek mümkün değil.

AZİZ YILDIRIM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA NEDEN KATILMADI?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 1 Kasım'daki olağanüstü toplantıda fiziksel olarak bulunmaması dikkat çekti. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre Yıldırım, Türkiye dışında bulunduğu için toplantıya uzaktan bağlantıyla katıldı.

Erdem Akbaş, yöneticilerin İstanbul Maratonu nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıklarının ardından kulüp binasında toplandığını belirtti.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM İSTİFA EDECEK Mİ?

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin ardından yönetimin istifası ihtimali spor kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş yönetim içerisinde alınması beklenen kararların uygulanmaması durumunda bazı yöneticilerle yolların ayrılabileceğini aktardı. Ancak mevcut aşamada yönetim kurulunun toplu istifasına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor.

AZİZ YILDIRIM MAYIS AYINDA GÖREVİ BIRAKACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın "Mayıstan sonra yokum" sözleri, Göztepe mağlubiyetinin ardından yeniden gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantının önemli gündem maddelerinden biri de yeni teknik direktör arayışı oldu. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından kulüp, 30 Ekim'de yaptığı resmî duyuruda milli araya kadar takımın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütüleceğini açıklamıştı.

Ancak Göztepe karşısındaki mağlubiyetin ardından teknik direktör arayışının hızlandırıldığı öne sürüldü. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, yönetimde yerli ve yabancı teknik direktör seçeneklerinin değerlendirildiğini aktardı.

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki mağlubiyeti, ligdeki puan durumunu da etkiledi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 maç sonunda beş galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyetle 16 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkının 9'a yükselmesi, yönetimin sportif sonuçlarla ilgili değerlendirmelerini daha önemli hale getirdi.

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