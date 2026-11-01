Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe sözleri: O göreve talip olunmaz!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile evinde 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonu düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali ile ilgili konuştu.

BELÖZOĞLU'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde... çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak.

"FENERBAHÇE'YE TALİP OLMAK YAKIŞIKSIZ BİR DURUM"

Ama bugün bu sorunun muhatabı, öznesi ben olmadığımı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'yi yöneten yöneticiler, bugün camianın büyüklerinin vermiş olduğu bir karar özelinde değerlendirme yapacak bir konumda ve durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak kadar bence —kendi adıma bunu söylemek durumundayım— olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum görüyorum talip olmayı.

"FENERBAHÇE'DE GÖREVE TALİP OLUNMAZ"

Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir.

"BEN KASIMPAŞA'YA MOTİVEYİM"

Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Biraz önce söylediğim gibi bu sorunun öznesinin kendim olmadığını düşünüyorum. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUKLAR KAZANSIN"

Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi, çok güçlü, şampiyonluklar kazanan bir takım olmasını da hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü ben bunu hiçbir zaman saklamadım."