Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından ismi gündeme gelen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından ismi gündeme gelen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Bulunduğum yerden memnunum. Kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum. Ocak 2025'te sözleşmemi 3 yıllığına uzattım" dedi.