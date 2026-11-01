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Anasayfa Fenerbahçe Başkan’ın önceliği yerli

Başkan’ın önceliği yerli

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın takımın başına getirmek istediği iki isim var; Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Başkan’ın önceliği yerli
Fenerbahçe'nin Cuma günü yapılan toplantısından sonra milli araya kadar takımı Dirk Kuyt'ın çalıştıracağı açıklandı. Bu süre içinde aday teknik adamlarla görüşmeler yapılacak. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın takımın başına getirmek istediği iki isim var; Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu...
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