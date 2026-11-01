Başkan’ın önceliği yerli

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın takımın başına getirmek istediği iki isim var; Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'nin Cuma günü yapılan toplantısından sonra milli araya kadar takımı Dirk Kuyt'ın çalıştıracağı açıklandı. Bu süre içinde aday teknik adamlarla görüşmeler yapılacak. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın takımın başına getirmek istediği iki isim var; Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu...